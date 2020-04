El deseo del jefe de la prisión en la que estuvo Ronaldinho: "Ojalá por él que no tenga que volver"

Ronaldinho dejó desde el martes la Agrupación Especializada de Asunción, en donde estuvo recluido por casi un mes por haber presentado documentos falsos en su ingreso a Paraguay. Ante ello, el jefe de dicho recinto decidió compartir la experiencia que vivió con 'Dinho' durante ese tiempo.



En diálogo con el medio Olé, el comisario Blas Vera, a cargo de dicho centro, dio detalles de lo que fue tener bajo su custodio a Ronaldinho, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol.

"Cuando Ronaldinho llegó a la Agrupación, en los primeros días todos querían estar a su lado, quitarse (sic) fotos. Pero con el correr de los días, los reclusos que compartían con él el sector en el que estuvo se fueron acostumbrando. Hizo amistad con muchos de ellos. Fue todo con total normalidad, nuestra rutina no cambió nada con su presencia", aseguró inicialmente.



Tras ello, detalló que entre los reclusos han habido diferentes clases de criminales, pero que nadie con la fama de Ronaldinho.



"La infraestructura se fue adaptando, de una oficina se tuvo que hacer una celda, y así todo. Entre los reclusos hay narcotraficantes, políticos, secuestradores... Pero nunca hubo nadie tan famoso, y del fútbol, como Ronaldinho", agregó.



Posteriormente, manifestó que Ronaldinho era consciente de la gravedad de su situación, la cual lo ha llevado ahora a cumplir prisión domiciliaria en el hotel Palmaroga, del centro de Asunción.

"Sí que entendía. Lo hablamos los primeros días. Así me dijo: “Mi hermano, además de mi hermano, es mi representante, mi confianza. Y si él falla, fallamos los dos. Yo nunca revisé un documento si está bien o está mal”. Me explicó que alguien les dio un documento como regalo del Paraguay para ellos, por el acto que iban a hacer", acotó el comisario.



Finalmente, relató cómo fue la despedida de Ronaldinho de la Agrupación Especializada de Asunción.



"Agradeció mucho la atención recibida y se trasladó al hotel donde sigue con custodia. Ojalá por él que no tenga que volver. Él decía: “Nadie espera esto, las cosas pasan y tenemos que afrontarlas”, sentenció.