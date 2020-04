Aaron Ramsey y su pesar en esta cuarentena: Ahora come galletas todos los días

No es ninguna sorpresa que los hábitos de muchas personas hayan cambiado en todo el mundo por culpa de la cuarentena. Lo que sí llama la atención de cierta forma es que un futbolista, como Aaron Ramsey, se sienta preocupado por su nuevo entremés favorito.

En una transmisión, Ramsey aseguró que le gusta alimentarse muy bien y que su esposa es muy buena en la cocina, por lo que ahora ha agarrado la costumbre de tomar el té con unas cuantas galletas, lo cual podría ser perjudicial físicamente para un profesional como él.

"Mi esposa es muy buena cocinera y a mí me gusta comer bien, así que es un problema porque hay demasiadas galletas. Cada vez que me preparo una taza de té me como una. No puedo resistirlo", indicó el futbolista galés en su cuenta de Instagram.

Ello podría hacer que Ramsey suba algunos kilos durante esta cuarentena pero, para beneficio suyo y de la Juventus, aseguró que está cumpliendo con los ejercicios dispuestos por el comando técnico.

"Estoy haciendo todos los entrenamientos que el club me mandó. Es difícil saber cuando volverá todo a la normalidad pero nosotros tenemos claro que nuestros objetivos son la Serie A y la Champions League", añadió.

Además, el galés comentó que quiere darlo todo de sí para que la 'Vieja Señora', por fin, gane la Champions pues es un torneo que apetece mucho a la hinchada y a la dirigencia.