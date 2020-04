Desde lo más íntimo: Cristiano Ronaldo y su mensaje familiar por Pascuas en plena cuarentena

Desde su confinamiento en su natal Portugal, Cristiano Ronaldo, en conjunto con toda su familia, no se quedó al margen de las celebraciones de Pascua y mandó un especial saludo a todos sus fanáticos de las redes sociales.

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Italia, subió una fotografía con su esposa y sus hijos, con la que quiso representar la unión familiar que viven en este día especial para todo el planeta.

En la descripción, 'CR7' escribió sus deseos para las personas que lo siguen en las redes: "Les deseamos una feliz Pascua a Todos".

Pero eso no fue todo. Y es que el astro portugués utilizó un hashtag propicio por el contexto en el que vivimos por culpa de la propagación del coronavirus en todo el mundo.

"Quédense en casa", fue el consejo del atacante para animar a la población a que respeten las normativas de salubridad que se han dictado en la mayoría de países.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo y toda su familia dejaron Turín para irse a Portugal y pasar ahí el periodo de cuarentena hasta que se controle toda la situación originada por el coronavirus.

We wish a Happy Easter to everyone 🌍❤️🙏#stayhome pic.twitter.com/DZsSKqYWeb