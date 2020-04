¿Será compañero de Zambrano? Dani Alves mostró su deseo de retirarse en Boca Juniors

Dicen que Boca Juniors es el equipo del pueblo. Vestir la camiseta de azul y dorada es un honor que muy pocos futbolistas pueden gozar. La Bombonera, el recinto del cuadro argentino, vibra cada vez que su equipo sale al gramado del juego. Dani Alves entiende todo eso y señaló que su más grande deseo es retirarse defendiendo la camiseta xeneize.

El jugador brasileño contó que su relación con Boca Juniors nació a primera vista. Siempre sintió admiración por la historia del club argentino y está enamorado del mundo xeneize. Aún no sabe donde jugará en un futuro, pero desea hacerlo en el equipo de Carlos Zambrano.

"No estaría mal. Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican", señaló en un Instagram Live.

La trayectoria de Dani Alves es digna de aplaudir. Triunfo en Europa y ahora quiere conquistar la Copa Libertadores con Sao Paulo. Sin embargo, su alto costo hace imposible que el cuadro paulista lo pueda retener por varias temporadas.

"Estoy en el templo del fútbol mundial. ¡Soy de Boca!", fue la frase que utilizó Dani Alves para expresar su amor por los xeneizes. El brasileño puede encajar en la filosofía de Miguel Ángel Russo.