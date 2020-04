Deco: "Mourinho huía de mí cuando el Barcelona quería ficharme"

El ex jugador del Barcelona, Deco, se animó a contar una particular historia que vivió junto al entrenador de Tottenham, José Mourinho, cuando ambos pertenecían al Porto y soñaban con conquistar la UEFA Champions League.

Como se recuerda, Barcelona logró el fichaje del otrora volante portugués en julio de 2004. Fue uno de los jugadores claves para iniciar el periplo exitoso de la institución catalana durante esos años.

Una temporada antes de llegar al Camp Nou, Deco tenía conocimiento de la posibilidad de arribar a la liga española. Esto ya lo sabía el presidente de Porto, Pinto Da Costa, y el entrenador de dicha institución, José Mourinho.

Según el relato del ex jugador de la selección de Portugal, ambos empezaron a mecerlo con la oferta. Ninguno de los dos tenían la intención de dejarlo partir, a menos que Porto se corone campeón de la Champions League. Una situación utópica en ese entonces.

"En 2003, el Barcelona quería contratarme. El presidente Pinto da Costa huía de mi y Mourinho, también. Me acuerdo que Mourinho me dijo que me dejaría salir pero que tenía que hablar con el presidente", inicia su relato Deco.

"Entonces, hablaba con el presidente y me decía que tenía que hablar con Mourinho, que le había dicho que íbamos a ser campeones de Europa. Me empecé a reír y le dije al presidente que ganar la UEFA estaba bien pero que la Champions no la íbamos a ganar", agregó.

"Pinto da Costa me aseguró que Mourinho le había dicho que teníamos opciones de ganar y me prometió que al año siguiente me podría ir donde quisiera. Durante un mes y medio estuve nervioso y jugando mal pero recuperé mi nivel y al año siguiente el Barcelona volvió a interesarse por mi, igual que otros clubes", confesó.

Esa temporada, Porto se coronaría campeón de la Champions League tal y como lo había prometido José Mourinho. Con dicho trofeo, el estratega portugués cerró su etapa en el referido club para luego iniciar su proyecto en la Premier League: Chelsea lo esperaba con los brazos abiertos.

Fue entonces que Deco resaltó la palabra del presidente de Porto, Pinto Da Costa, puesto que Chelsea, a pedido de 'Mou', había presentado una suculenta oferta a comparación de Barcelona. El mandamás portugués sorprendió al jugador: aceptó la propuesta del club español.

"Cuando Mourinho se fue al Chelsea en 2004, quería llevarme. El Chelsea ofrecía entre 30 y 35 millones y el Barça, solo 21. Le dije a Jorge Mendes que por lo que pagaba el Barcelona Pinto da Costa no me dejaría ir. Hablé con el presidente y le dije que sabía que estaba la oferta del Barcelona y también lo que ofrecía el Chelsea. 'Vas a ir donde quieras. Lo prometí y lo cumpliré', me dijo. Esa historia me marcó mucho porque dice bastante de sobre la persona", exclamó.

Años más tarde, Deco terminaría jugando en Chelsea aunque ello ocurrió luego de haber triunfado en Barcelona. Lo curioso es que no llegó a coincidir con José Mourinho. Luego de su periplo en la liga inglesa, pegó el salto a la liga brasileña: jugó por Fluminense hasta 2013, año en que decidió su retiro.