Nelinho Quina: "Cuando volví a Universitario muchos dudaban de mi contratación"

Cuando Nelinho Quina oficializaba su regreso a Universitario el año pasado, más de uno (por no de decir casi todos) hicieron una mueca. Desaprobaron su fichaje y señalaban que no tenía nivel para ponerse otra vez la camiseta 'crema'. Sin embargo, la "Moto" guardó silencio y respondió en la cancha. Hoy por hoy es fijo en el cuadro de Ate, el defensa con mejores números y busca concretar su buen momento con el campeonato a fin de año.

Normalmente, año tras año, siempre mantuviste regularidad en todos los equipos en los que estuviste. ¿Por qué sientes que recién estando en la "U" se valora tu buen nivel?



Cuando uno está en provincia nunca es valorado. Tienes que ser muy mediático o tienes que por ahí ser un jugador que vende más que otros para estar en una portada o en los comentarios de los periodistas. Eso para mí nunca fue obstáculo. Yo siempre me manejé de una manera distinta, no me gusta mucho hablar, solo cuando es necesario y aclarar algo cuando se requiera. Ahora en la "U" es seguramente difícil pasar desapercibido porque tienes ojos en todos lados.

Al inicio, cuando llegaste, mucho no te querían, ¿no?



Hay que acordarse que cuando llegué a la "U" muchos dudaban de mi contratación, pero yo nunca salí a hablar nada, siempre me lo guardé porque sé lo que valgo, no me creo más ni menos que nadie, sé porque volví a la "U". Puedo escuchar muchos elogios o algo por el estilo, pero no pierdo la cabeza, soy una persona grande, no me marea. Yo sigo trabajando igual.

Tuviste varios compañeros de zaga en lo que va en la U, seguramente elegir a uno es difícil, ¿pero qué tal es compartir defensa con Federico Alonso?



He tenido varios compañeros en la zaga, como el caso de Brayan Velarde, Junior Morales, Guillermo Rodríguez, con Christian Ramos también. Ahora con Federico Alonso, cada uno en su estilo, en su forma de ser, cada uno le agrega algo diferente al equipo. Con todos me he comprendido muy bien. Yo me acoplé a ellos y viceversa, así que tenemos buenos centrales que cualquiera puede jugar. En estos momentos nos está tocando a mí y al "Caballo" y creo que lo estamos haciendo bien, pero también es porque hay competencia interna muy sana.

Todavía es muy pronto para hablar del retiro, pues eres joven, ¿pero te imaginas muchos años más en Universitario, es tu idea?



Uno por ahí puede se puede visualizar retirarse de acá a unos cinco, seis años, tres años. Uno no sabe lo que puede deparar el destino. Yo disfruto cada entrenamiento en Universitario, donde me toca estar, tengo contrato y quiero cumplirlo Dios quiera. Terminarlo como lo empecé, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos, ganar títulos que eso lo hace distinto a un jugador y más en un equipo grande. Mientras dure trataré de aprovechar cada oportunidad y después el de arriba verá dónde colgaré los chimpunes, pero por ahora no pienso eso aunque soy realista que uno no es eterno en un club.

¿Qué opinas de que vuelva el fútbol, con pruebas de descarte y a puertas cerradas?

El fútbol le va a dar alegría a todos, pero también otras actividades que por ahí la gente práctica. Si todo vuelve a la normalidad con mucha responsabilidad, todos van a poder hacer su vida cotidiana. Sobre las pruebas, creo que está bien y tal vez se debió haber hecho antes porque cuando salió el tema muchos futbolistas siguieron entrenando y volvieron a casa sin saber si lo tenías o no. Ahora lo de las pruebas cuando se reinicie el campeonato está bien. Sobre si se va a poder jugar con público creo que eso va a ir de a pocos, el país va a quedar un poco resentido de eso. La idea es que todo vuelva más ordenando y nosotros los futbolistas poder dar un mensaje dentro de la cancha también.

Universitario venía bien, ¿te preocupa que esta para les quite ese envión?

No me preocupa eso, lo que sí es que por ahí cuando se hagan pruebas de descarte para todos los jugadores ojalá ninguno haya contraído un virus. Eso sí me preocupa. Lo demás no porque los chicos son responsables, somos conscientes de que si seguimos el mismo camino que nos hemos trazado a fin de año podemos estar disfrutando de algo que en el 2019 se nos hizo esquivo. Cuando volvamos veremos si nos afectó o no. Esto es muy relativo, pero el equipo está bien.

¿Qué tan importante es tener a Gregorio Pérez como técnico? Es uno de los estrategas que más enseñanzas te está dejando

Todos los técnicos que pasaron por Universitario, desde que llegué, todos te dejan una enseñanza. El caso de "Nico", un técnico joven pero del cual aprendí mucho de él en el poco tiempo que estuvo en el club. Con el "profe" Comizzo igual, también aprendí mucho de él. Y del "profe" Gregorio, pues yo siempre de cada técnico trato de nutrirme al máximo de él y lo mejor que tiene porque más adelante me gustaría ser técnico y me gusta ver cada perfil de los técnicos y sacarle lo mejor que tiene. El "profe" es una persona mayor, veterana, que te habla más de la vida, te dice cosas de la familia, de que el fútbol no es para toda la vida, que uno siempre tiene que ahorrar porque cuando se acaba el fútbol tienes 30 años para mantener a tu familia. Entonces, es una persona que te habla más de la vida que de fútbol, se preocupa del bienestar de todos y es muy importante para el grupo, para todos. Todos en el plantel nos sentimos importantes en el lugar que corresponda.

