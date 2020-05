Memo Ochoa: "Más allá de futbolistas somos personas y queremos cuidar a nuestra familia"

La pandemia del coronavirus obligó a las principales ligas del mundo a paralizar sus acciones. Fueron varios días de angustia e incertidumbre, pero algunos países, principalmente europeos como Alemania, ya encontraron el camino y están retomando la normalidad.

Guillermo Ochoa mandó un mensaje a los directivos de la Liga MX. El portero explicó que lo más importante es la salud de los jugadores y si desean reanudar el campeonato mexicano deben garantizar el cuidado de los futbolistas.

"Más allá de futbolistas somos personas y queremos cuidar a nuestra familia y gente. Yo creo que la federación junto con el gobierno deben tener los cuidados adecuados para realizarnos todas las pruebas necesarias antes de cada concentración como se hace en España o Alemania", señaló Ochoa en una conferencia virtual.

Los directivos mexicanos no se pronunciaron sobre el retorno de la Liga MX. El guardameta quiere regresar a las canchas, pero no está dispuesto a sacrificar la salud de su familia o seres queridos.

"No sería válido que nos expongan por jugar fútbol. No importa a que hagas o a que te dediques y yo creo que la federación nos va a cuidar y espero que lo hagan porque sería algo importante, y si no lo hacen, nosotros los jugadores tendríamos que hacer un llamado a que si lo hicieran", finalizó.