¡Cuidado Carlos Bilardo! Tres casos y un muerto por COVID-19 en su residencia

¡Cuidado Salvador! Esta mañana se conoció que en la residencia donde vive el ex técnico de la selección argentina, Carlos Bilardo, se diagnosticaron cuatros casos nuevos del COVID-19. Incluso uno de ellos falleció siendo una mujer de 80 años.

Esta información fue difundida por el programa de TV 'Los Ángeles de la Mañana'. Además se señaló que afortunadamente Carlos Bilardo salió negativo tras ser sometido a un prueba del hisopado. Eso sí, la residencia y sus alrededores se encuentran bajo estrictas medidas sanitarias para evitar el contagio del Coronavirus.

La misma fuente del barrio de Almagro, donde vive el ex entrenador de la selección argentina, indicó que los contagiados del COVID-19 son una camarera, un asistente de enfermería y dos residentes del segundo piso.

Como se recuerda, Carlos Bilardo (82 años) permanece hospitalizado en la clínica Senior Home recibiendo tratamientos por el síndrome de Hakim-Adams. Al respecto su hermano, Jorge, reveló algunos detalles. "Es un centro de rehabilitación grande, son muchos pisos con varios departamentos y lo atienden muy bien", explicó en.en 'Radio Provincia'.

"Carlos come solo, se baña y se cambia solo, hace rehabilitación y está muy bien cuidado. No sabe lo que pasa afuera, no sabe de la realidad ni la fecha en la que vive. Nos reconoce y demás, pero solo se le puede hablar de fútbol ", concluyó el hermano de Carlos Bilardo.