Raheem Sterling considera que hay discriminación de entrenadores en la Premier League

El futbolista Raheem Sterling también alzó su voz de protesta ante las denuncias y manifestaciones en contra del racismo en el mundo. La estrella del Manchester City decidió contextualizar sus vivencias en la Premier League con este grave problema que afecta a la sociedad.

La muerte de George Floyd despertó que algunas malas prácticas queden evidenciadas y Raheem Sterling encendió la polémica al mencionar que en el fútbol de Inglaterra pasa lo mismo. “En la Premier League hay como 500 jugadores y un tercio de ellos son negros”, expresó en un inicio.

No obstante, no busca referirse a los futbolistas, sino a los entrenadores que ejercen labor en la Premier League. “Es evidente que no tenemos representación en la jerarquía ni en los cuerpos técnicos”, añadió un reflexivo Raheem Sterling en una entrevista para la BBC.

Y para repaldar su posición, decidió citar algunos ejemplos. “Vemos a Steven Gerrard como entrenador de los Rangers (Escocia), Frank Lampard ahora como líder del Chelsea. Luego de ellos están los Sol Campbell y los Ashley Cole”, resaltó el veloz extremo nacido en Jamaica.

“Ellos han tenido carreras importantes en el fútbol y defendieron a Inglaterra. Lograron obtener sus documentos como entrenadores para dirigir al máximo nivel, pero dos de ellos no recibieron las mismas oportunidades y los dos son negros. Creo que es lo que falta aquí”, indicó Sterling.

Finalmente, Raheem Sterling hizo hincapié en que no se trata solo de apoyar moralmente, sino también de ejecutar acciones positivas. “Esto no va solo sobre hincar la rodilla (símbolo de la lucha contra el racismo), la gente debe recibir las oportunidades que se merecen”, sentenció.