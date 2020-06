Fernando Muslera fue operado con éxito y celebró su cumpleaños en la clínica

Fernando Muslera conmocionó a los fanáticos del fútbol tras sufrir la fractura de tibia y peroné en el encuentro Galatasaray y Rizespor por la Liga turca. El guardameta de la Selección de Uruguay fue llevado a una clínica para recibir la atención adecuada y determinar el grado de su lesión.

El club turco informó que el portero fue sometido a una intervención quirúrgica y todo salió a la perfección. Sin embargo, este martes 16 de junio, Muslera celebró su cumpleaños y como era de esperarse, sus compañeros de Galatasaray le rindieron un emotivo homenaje.

El portero compartió esos gratos momentos en su cuenta de instagram y envió un emotivo mensaje a sus seguidores, agradeciendo las muestras de aprecio. Fernando Muslera aseguró que se encuentra tranquilo, con fuerzas para afrontar su recuperación y regresar a las canchas.

"Agradecer a todos por el gran cariño que me han demostrado en este momento difícil, de verdad es un orgullo recibir el mensaje de muchísimas personas (y otras que no conozco), pero me dieron mucha fuerza para afrontar la operación y disfrutar de mi cumple", expresó el jugador.

"A mi esposa y mis hermanos hijos por estar siempre a mi lado, mis viejos y hermanas que no pueden estar acá, mis suegros, familiares, amigos, periodistas, entrenadores, colegas y seguro dejo a alguien por el camino (disculpas). Párrafo aparte al Doctor y todo su equipo por el gran trabajo realizado. A Galatasaray por el apoyo incondicional, presidente, compañeros. Simplemente gracias", agregó el portero.

Sus compañeros de la Selección de Uruguay también utilizaron sus redes sociales para expresar su cariño por el portero y le enviaron mensajes de aliento. Luis Suárez no dudó en mostrar su preocupación por Muslera y compartió con sus seguidores una emotiva foto con el guardameta.

Fernando Muslera y la lesión

A los 13 minutos del encuentre entre Rizespor vs Galatasaray, Muslera salió a cortar un mano a mano en su área. El delantero Skoda se alistaba para definir ante la gran asistencia Tunay Torun, pero no superó al portero y hubo un duro impacto en donde el guardameta terminó pidiendo asistencia médica.