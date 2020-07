Manchester United empató 2-2 con Southampton por la fecha 35 de la Premier League

Manchester United dejó escapar una gran oportunidad para ingresar a la zona directa de Champions League y empató 2-2 contra Southampton. El duelo válido por la fecha 35 de la Premier League, los 'Diablos Rojos' siguen sin encontrar la regularidad.

Pogba no tuvo una buena actuación y en los primeros minutos del primer tiempo cometió un error que significó el gol de Southampton. Stuart Armstrong encontró el balón en el área y ante la salida de De Gea definió al primer palo.

Lejos de caer en desesperación, United tomó control del partido y empezó a ganar el mediocampo. Rashford anotó el empate y cinco minutos después, Anthony Martial se robó las palmas con un golazo.

Con el resultado a su favor, los 'Diablos Rojos' empezaron a tomar control del partido pero sin hacer daño a su rival. En los últimos minutos del partido, Michael Obafemi ganó a los defensores del United y convirtió el empate.

Un gol que fue celebrado por sus rivales y dejó preocupados a los hinchas del Manchester United. Con este resultado se quedaron en la quinta posición con 59 unidades a un punto de Chelsea, quien ocupa el tercer puesto y tiene la clasificación a la Champions League.

El resumen del Manchester United vs Southampton

93' GOOOOL DEL Southampton

70' Rashford se llevó a los defensores pero definió mal

60' Remate rechazado de Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Anthony Martial.

47' Redmond sorprende con disaparo de larga distancia, el balón pasa cerca

46' Ambos equipos no realizaron cambios

45' Comenzó el segundo tiempo

PRIMER TIEMPO

40' Manchester United sufre cuando Southampton presiona a los defensores

35' United controla el partido. Ganó el mediocampo y encontró los espacios para explotar la velocidad de sus atacantes

27'¡¡ UFFF!! Pogba dispara desde larga distancia y el portero ataja

23' Anthony Martial se luce con un golazo y el United logra ponerse adelante en el marcador

22' ¡¡GOLAZOOOO DEL UNITED!!

20' Rashford convierte el empate para los 'Diablos Rojos'

20' GOOOOOL DEL UNITED

15' Rashford anota pero el juez de línea anula el tanto por posición adelantada

12' Tras un grueso error de Pogba, Stuart Armstrong anota el primer tanto del partido

12' ¡¡GOOOL DE SOUTHAMPTON!!

10' Redmond dispara desde larga distancia, De Gea ataja el balón

09'¡Estaba solo! Martial se falló un mano a mano, el portero atajó el balón

06' Adams patea al arco y De Gea se queda con el balón

01' Manchester United intenta tomar control del partido con pases largos

- Comenzó el partido

Manchester United: De Gera, Wan Bissaka, Lindelof, Maguirre, Shaw, Matic, Pogba, Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial.

📝 Delivering your #MUFC starting XI for #MUNSOU 🚨



@DHLManUtd