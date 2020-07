Alexander Callens, considerado en el once ideal de los octavos del MLS is Back

Cuatro peruanos siguen en carrera en el MLS is Back, pero solo hay uno que se está llevando los elogios en Estados Unidos. Hablamos de Alexander Callens, que le sacó lustre a sus 100 partidos con el New York City con una buena actuación y la clasificación a cuartos de final.

El defensa peruano fue clave en la defensa para que New York City no pase sobresaltos ante Toronto FC y se lleve el duelo por 3-1 gracias a los goles de Jesús Medina, Valentín Castellanos y Maxi Morález.

Fue tan valorada la actuación de Callens que la MLS lo consideró en el once ideal de los cuartos de final en compañía de sus compañeros Castellanos y Morález.

El resto del equipo ideal del MLS is Back lo conforman Hasal (Vancouver Whitecaps), McKenzie, Wagner (Philadelphia Union), Espinoza, Vako (San Jose Eartquakes), Alonso (Minnesota United), Atuesta y Rossi (LAFC).

Cabe destacar que el New York City de Alexander Callens enfrentará el próximo 1 de agosto ante el Portland Timbers de Andy Polo por el pase a las semifinales del MLS is Back.

Los otros peruanos que siguen en carrera son Pedro Gallese, cuyo Orlando City chocará ante LAFC, y Marcos López, cuyo San Jose Earthquakes hará lo propio ante Minnesota United.

Los 100 de Alexander Callens

A sus 28 años, el defensa chalaco vive el mejor momento de su carrera con el New York City, club al que llegó en 2017 procedente de Numancia y en el que acaba de cumplir el centenar de partidos. "Llegué a los 100 partidos con el NYFC porque el equipo me ha cuidado y me ha apoyado durante toda mi estancia aquí. Espero llegar a 100 partidos más con el equipo, pero por ahora me concentro en entrenar y dar lo mejor de mí en cada partido", declaró Callens en una conferencia muy emotiva tras la clasificación a cuartos.