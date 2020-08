Lionel Messi no se presentó a los test PCR del Barcelona

Ya han pasado varios días desde que Lionel Messi comunicó vía burofax su decisión de marcharse del Barcelona. Además, el argentino sigue firme en su posición de irse a otro club, posiblemente Manchester City.

Si bien el último sábado su entorno hizo saber que Messi no se presentaría a las pruebas PCR que el Barcelona llevaría a cabo este domingo, en el elenco 'culé' lo esperaron hasta última hora para que se haga el respectivo examen que pide la Liga Santander.

Desde las 8 de la mañana se abrieron las puertas de la Ciudad Deportiva para que los jugadores del Barcelona no coincidan al correr el riesgo de no saber si uno estaba contagiado o no. A Lionel Messi se le citó para las 10:15 horas.

Sin embargo, pasando ya el mediodía en España, la figura del Barcelona no se presentó para rendir su prueba PCR, lo que significa que el argentino sigue abogando por su salida inmediata del club.

Barcelona: Suárez, Rakitic y Vidal sí se presentaron

A diferencia de Lionel Messi, los jugadores Luis Suárez, Ivan Rakitic y Arturo Vidal, quienes no serían tomados en cuenta por Ronald Koeman para esta temporada, sí se hicieron presentes.

Barcelona: Lionel Messi no fue el único que no asistió a las pruebas PCR

Cabe mencionar que Lionel Messi no fue el único que no se presentó a rendir las pruebas PCR del Barcelona, Philippe Coutinho tampoco lo hizo, aunque el brasileño tiene permiso tras haber ganado la Champions League con el Bayern Múnich.

Por último, Nelson Semedo y Frenkie de Jong se realizarán los exámenes luego de sus participaciones con sus respectivas selecciones en la Nations League.