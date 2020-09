Reinaldo Rueda y su molestia por la falta de un goleador en Chile

La Selección Peruana enfrentará a Chile en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo desde ya el técnico Reinaldo Rueda alzó su voz de protesta lamentando que su selección no cuente con un goleador como lo tuvo en sus mejores tiempos.

"Chile está adoleciendo desde hace varios años de la ausencia de goleador. De un hombre como los que tuvimos en algún momento acá, Carlos Caszely, Marcelo Salas, un Iván Zamorano, o el último referente, el caso de Eduardo Vargas, por todo lo que ha sufrido en su club", señaló Reinaldo Rueda.

Asimismo, el técnico colombiano que dirige a Chile llenó de elogios a Uruguay del 'maestro' Tabárez y consideró que es la selección que llegará en mejores condiciones al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Uruguay es la selección nacional más coherente, que lleva 13 años con su seleccionador y es la mejor sudamericana a nivel mundial, porque fue quinta en Rusia. Producto de esa coherencia y continuidad del trabajo del maestro Tabárez, se ha dado el lujo de no solo ser la mejor de Sudamérica en el Mundial anterior, sino que posicionar casi todo un relevo generacional", manifestó Reinaldo Rueda.

"Es un rival súper exigente, de élite, eso nos correspondió en el sorteo y esperar que podamos descifrar bien ese encuentro", declaró el entrenador de Chile en radio 'Cooperativa'.

Por último, Reinaldo Rueda de su futura convocatoria. "Las ligas en Europa no inician, algunos jugadores no han resuelto el tema contractual, pero por fortuna la liga chilena está en buen rodaje y la liga mexicana también, pero depende que nuestros jugadores históricos referentes no arrancan competencia y es muy impredecible", concluyó.