Partidos de HOY miércoles 23 de septiembre: agenda deportiva, horarios y canales TV

Partidos de hoy miércoles 23 de septiembre EN VIVO. Se juegan los torneos más importantes como la Copa Libertadores, fase previa de la Champions League, Europa League y Liga 1 Movistar.

Alianza Lima busca su primera victoria en la Copa Libertadores. Enfrenta al Racing de Argentina. Hoy tenemos siete encuentros programados. Fox Sports y ESPN televisan EN VIVO los partidos.

En Brasil también tenemos acción. Solo se programó un partido del Brasileirao entre Sport Recife vs Corinthians. Chocan desde las 19:30 horas.

Liga 1 Movistar fecha 13

Por la jornada 13, el torneo Apertura tiene tres encuentros entre los cuales resalta el duelo entre Sporting Cristal vs Llacuabamba. Partido será transmitido por DirecTV.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este miércoles 23 de septiembre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

14:00 Horas Molde vs Ferencváros | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

14:00 Horas Gent vs Dynamo Kyiv | ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Norte

14:00 Horas Olympiakos Piraeus vs Omonia Nicosia | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Europa - UEFA Europa League

11:00 Horas Apollon vs Lech Poznań | Arena Sport 1 Serbia, MaxTV Gol

Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa

13:00 Horas Fulham vs Sheffield Wednesday | carabaocup.live

13:00 Horas Preston North End vs Brighton & Hove Albion | carabaocup.live

13:00 Horas Millwall vs Burnley | carabaocup.live

13:00 Horas Stoke City vs Gillingham

13:45 Horas Leicester City vs Arsenal | ESPN Play Sur, Arsenal Player

13:45 Horas Fleetwood Town vs Everton | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN

13:45 Horas Morecambe vs Newcastle United | carabaocup.live

13:45 Horas Chelsea vs Barnsley | ESPN Play Sur, Bet365, DAZN

Italia - Copa Italiana

8:30 Horas Piacenza vs Teramo

9:00 Horas Carpi vs Casarano

9:30 Horas Novara vs Gelbison

10:00 Horas Carrarese vs Ambrosiana

10:00 Horas Catanzaro vs Virtus Francavilla

10:00 Horas Livorno vs Pro Patria

10:00 Horas Pontedera vs Arezzo

10:30 Horas Bari 1908 vs Trastevere

11:00 Horas Juve Stabia vs Tritium

11:00 Horas Renate vs Avellino

11:30 Horas FeralpiSalò vs Pineto

11:30 Horas Potenza Calcio vs Triestina

12:00 Horas Catania vs San Nicolò

12:00 Horas Calcio Padova vs Breno

13:00 Horas Alessandria vs Sambenedettese

13:00 Horas Monopoli vs Modena

Brasil - Brasileirão

19:30 Horas Sport Recife vs Corinthians | Fanatiz Brasileirão, Globo, Premiere FC Brasil

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 Horas Defensa y Justicia vs Olimpia | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

17:15 Horas Athletico-PR vs Colo-Colo | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

17:15 Horas Caracas vs Libertad | ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports

19:30 Horas Internacional vs Grêmio | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

19:30 Horas América de Cali vs Universidad Católica | ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports

19:30 Horas Guaraní vs Palmeiras | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

19:30 Horas Alianza Lima vs Racing Club | ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Perú - Primera División

11:00 Horas Alianza Universidad vs Cusco | DirecTV Sports

15:00 Horas Cienciano vs Melgar | Gol Perú

15:30 Horas Deportivo Llacuabamba vs Sporting Cristal | DirecTV Sports

Brasil - Copa do Brasil

19:30 Horas Vasco da Gama vs Botafogo | PFC Internacional, SporTV, Globo, Premiere FC Brasil

19:30 Horas Ceará vs Brusque | Globo, GloboEsporte.com, Premiere FC Brasil

México - Ascenso MX

17:00 Horas Atlante vs Tapatío

19:05 Horas Venados vs Tlaxcala | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

21:05 Horas Celaya vs Tampico Madero

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

16:00 Horas New England vs Montreal Impact | Bet365, C More Play, TV2 Play Denmark

18:00 Horas New York City vs Toronto FC | ESPN Play Sur, Bet365, DAZN, TV2

18:00 Horas Atlanta United vs Dallas | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

18:30 Horas Sporting KC vs Orlando City SC | Bet365, DAZN, Sport 1, Sport TV2

18:30 Horas Columbus Crew vs Minnesota United |ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

18:30 Horas Cincinnati vs Philadelphia Union | ESPN Play Sur, Bet365, Fox Sports

18:30 Horas Chicago Fire vs Houston Dynamo | Bet365, ESPN Play Norte, DAZN

19:00 Horas Inter Miami vs New York RB | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

19:30 Horas Nashville SC vs DC United | ESPN Play Sur, Bet365, C More Play

20:00 Horas Colorado Rapids vs SJ Earthquakes | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

20:30 Horas Real Salt Lake vs LA Galaxy | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

21:00 Horas Portland Timbers vs Seattle Sounders FC | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

21:30 Horas Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de miércoles 23 de septiembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609