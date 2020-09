Di María explota tras no ser convocado: “Si es por edad, tampoco debería estar Messi” [VIDEO]

La Selección Argentina se alista para iniciar la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022, bajo el mando de Lionel Scaloni. El entrenador realizó la convocatoria para la primera fecha doble y una de las ausencias más resaltantes fue la de Ángel Di María, atacante del PSG. No noticia no agradó al futbolista.

En busca de conocer un poco más de su posición respecto a su separación de la convocatoria, Closs Continental le realizó una entrevista recientemente. El ‘Fideo’ no se guardó nada en sus declaraciones, señalando que la edad no es una de las razones por las que quedó fuera, dada la lista que se estableció.

“No le encuentro una explicación a que me hayan dejado fuera de la convocatoria. Es algo difícil de entender. Estoy en un buen momento”, expresó Ángel Di María. El delantero brilla en el PSG y fue uno de los artífices de la campaña en Champions League que terminó con el subtítulo. Al parecer, eso no contó.

De la misma forma, intentó encontrar una razón futbolística lógica, pero tampoco quedó satisfecho. “Si me pongo a pensar en que no fui convocado por un recambio generacional, creo que tampoco deberían estar Lionel Messi, Kun Agüero o Nicolás Otamendi. Creo que no va por ese lado”, resaltó Ángel Di María.

“Me rompo el lomo en mi club para tener posibilidades en la selección, también quiero competir. Es difícil de entender que a pesar de mi buen momento no me consideren”, volvió a recalcar. No obstante, a pesar de este revés, el ‘Fideo’ redoblará esfuerzos para volver a ser considerado en el futuro cercano.

“No sé si llegaré en este nivel para el Mundial Qatar 2022. Al margen de eso, voy a dar el 100 % para volver a ser considerado en la Selección Argentina”, sentenció Ángel Di María. La ausencia con la albiceleste no será la única para el habilidoso atacante, dado que no podrá jugar cuatro fechas con PSG por suspensión.