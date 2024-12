La pesadilla persigue a Keylor Navas: Donnarumma le quitaría titularato en el PSG

A pesar que Keylor Navas ha respondido de la mejor manera, la dirigencia parisina tiene en mente reforzarse con Gianluigi Donnarumma , quien no seguirá en el Milan al tener altas pretensiones económicas.

Según informan medios franceses, españoles e italianos, el próximo lunes sería presentando de manera oficial el joven arquero de 22 años. Sin embargo, a quien no le ha caído nada bien esta noticia es al meta costarricense debido a que ya le tocó vivir una situación parecida en el Real Madrid (cuando llegó Courtois).

¿Por qué? Keylor Navas no se plantea ser suplente en el PSG y si bien extendió su vínculo hasta el 2024, no descartaría ver opciones para emigrar y seguir en actividad ya que, a sus 34 años, sabe que no le queda mucho rato en el deporte rey.