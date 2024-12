"Hermosa noticia": hinchas de América de Cali felices con la salida de Aldair Rodríguez

Sin lugar a dudas, el paso de Aldair Rodríguez por el América de Cali de Colombia no fue el mejor de todos. El delantero nacional contó con varias oportunidades, pero nunca pudo mostrar su mejor versión y le puso punto y final a su travesía sin poder celebrar un gol.

"¿Cuándo tiempo estuvo en América? No hizo ni un solo gol", "Qué hermosa noticia para empezar el día", "Excelente noticia. No sé cómo hay gente que lo apoyaba", "Maravillosa noticia", "Se fue y no hizo ni un gol, pero lo devolvimos campeón" o "Muy poquito hizo" son algunas de las publicaciones en Twitter.