¡Se queda! Florentino Pérez confirma permanencia de Marcelo en Real Madrid

¡Tiene para rato! El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó que el defensa brasileño Marcelo, seguirá en el cuadro 'Blanco' hasta junio del 2022, e incluso, aseguró que será el capitán del equipo en la presente temporada.

"Será el primer capitán del equipo, se lo ha ganado. Es difícil encontrar un lateral izquierdo como Marcelo", aseguró el mandatario del equipo que cuenta con 13 Champions League.

Además, Florentino indicó que el jugador brasileño es uno de los mejores laterales de la historia del club, señalando que, solo podría ser comparado con el recordado Roberto Carlos. "Junto con Roberto Carlos son los dos mejores laterales izquierdos de la historia. Lo que ha hecho es un espectáculo".

De igual manera, explicó que le afectó mucho la salida del zaguero español, Sergio Ramos, y además, aseguró que lo quiere como a un hijo y lo considera una leyenda viviente del club 'Merengue'.

"Pasé mal rato en la despedida de Sergio Ramos. Quiero a Sergio Ramos como a un hijo. No estuve con él en la rueda de prensa porque nunca he estado en una rueda de prensa con ningún jugador. Tengo adoración por Sergio Ramos y no voy a hablar de dimes y diretes. Ha sido una leyenda en el Madrid y con eso nos quedamos los madridistas. Le ofrecimos un contrato, le dimos un plazo y él no lo admitió. Él pensaba otras cosas y la vida continúa. Le irá muy bien seguro y esta es su casa. Estaría encantado de que Sergio Ramos se fuera a un club en el que le ofrecieran lo que nosotros no le hemos podido ofrecer", explicó.

Finalmente, no dudo en referirse a la salida de Zinedine Zidane, manifestando que fue una de las personas que intento convencerlo que no debería salir del club. Además, aseguró que todavía no ha leído su carta de renuncia del estratega francés.

"Conociendo a Zidane, no me extrañó su marcha. Este ha sido un año muy duro. Yo estuve toda la tarde tratando de convencerle de que no se fuera. Juro por mis nietos que no he leído la carta de Zidane. Esa carta no la escribió él. Ese no era Zidane… le conozco muy bien. Zidane se fue porque estaba cansado, pero no de mí, sino de los medios, de la prensa", sentenció.

Sobre Kylian Mbappe

Florentino Pérez no quiso referirse al caso del delantero francés, Kylian Mbappe, ya que indicó que no es un jugador de la institución y que los fichajes que realizarán, será cuando finalice la Eurocopa.