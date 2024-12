¿Viene a la Liga 1? Davide, hermano mayor de Lapadula, quiere brillar en Perú

¿Otro 'Bambino'? Para nadie es un secreto que Gianluca Lapadula es uno de los jugadores más queridos de la selección peruana. Además, no sería el único con ese apellido en hacer noticia en nuestro país, esto debido a que su hermano mayor Davide ha mostrado su deseo de venir al Perú para participar de la Liga 1 .

"No tengo problema con hacer mis papeles al igual que Gianluca, quiero jugar en algún club en Perú, y por eso lo haría. Me gustaría jugar en algún club del Perú, porque soy un ‘9’ goleador. En Italia me llaman el bárbaro", señaló Davide en una entrevista que le hizo el programa TVX Noticias el pasado mes de octubre.