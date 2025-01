Álex Collado cumplió su amenaza y dejó Barcelona: jugará en el Brujas

Álex Collado se marchó de Barcelona porque el entrenador Ronald Koeman no lo tenía en sus planes, razón por la cual emprendió la búsqueda de un equipo en Europa donde sí tenga la posibilidad de acumular minutos de juego y crecer.

El volante ya había advertido que no jugaría en la filial del cuadro catalán y que su prioridad era tener la posibilidad de jugar en el primer equipo, sin embargo, su petición no tuvo eco en el cuerpo técnico liderado por Koeman .

“Yo no voy a jugar en la filial. O me quedo en el primer equipo o me iré”, dijo Collado después de la victoria ante el Nastic, la primera de la pretemporada que realiza Barcelona antes de ir por sus objetivos de la temporada.