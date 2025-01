Lionel Messi marca su destino: ¡Quiere ganar Champions League con PSG!

Durante la conferencia de prensa de Lionel Messi como el nuevo jugador del PSG , dejó en claro cuál será uno de sus primeros objetivos cuando se complemente con el equipo tras su esperada participación en París. También manifestó lo importante que es tener suerte en ese tipo de torneos y que no se siempre se gana aún teniendo el mejor equipo del mundo.

"No es fácil. Hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Los pequeños detalles pueden dar la diferencia. Todos sabemos lo difícil que es la Champions. PSG teniendo un equipazo no lo pudo conseguir. Es una competencia donde están los mejores, hay que tener un grupo unido y fuerte. Por lo que se ve en este vestuario, lo es. También un poco de suerte esta y se busca".