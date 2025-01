Exnovio de Antonela Roccuzzo se sincera: "Al menos me dejó por Messi"

Fue en un reunión con amigos para celebrar 'El día del amigo', cuando se dieron cuenta que estaría andando con Lio que ese entonces aún no llegaba al Barcelona: "Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry (celular de moda por ese entonces) que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir", señaló la joven cercana a Anto.

Antonella y su expareja

Según la misma fuente, la relación duró algunos años y luego Antonella dejó ese romance y se fue a España, lo demás es historia conocida: "Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi", aseguran fueron las palabras del ex de Antonella.