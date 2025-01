Laporta sobre situación del Barcelona: "La deuda del club es de 1350 millones de euros"

La salida de Lionel Messi del Barcelona sigue sin ser asimilada por los hinchas del conjunto azulgrana, quienes señalan a Joan Laporta como uno de los responsables. Es por ello que el mandamás del club catalán fue a explicar las causas que generaron la no renovación de la ''pulga''.

El problema no quedó ahí, ya que el directivo español reveló la existencia de irregularidades en varios contratos dentro del club. ''Nos hemos encontrado con una política deportiva y salarial inasumible. Es lo que se llama la pirámide invertida. Los veterano tienen contratos largos y los jóvenes, cortos y eso hace difícil gestionar la masa salarial''.

Así mismo, Laporta lamentó que no se haya podido mantener al seis veces Balón de Oro. ''Con Messi ha sido una historia de amor que al final se ha deteriorado. Es el mejor futbolista del mundo y tiene sus aspiraciones y tenía ofertas, como hemos podido comprobar. Hubiera preferido verle continuar en el Barça, aunque estoy convencido de que hemos tomado la decisión correcta, porque la institución está por encima incluso del mejor jugador del mundo''.

Además, el presidente del cuadro azulgrana reconoció la predisposición de Lionel en quedarse en el club de sus amores. ''Leo tenía sus tiempos, pero vimos que no podía ser, a pesar de que el futbolista hizo muchos esfuerzos para encajar su contrato en el límite salarial. Cuando vimos la magnitud de la tragedia vimos que no podía ser. Las dos partes hubiéramos querido otro final, pero hay que aceptar que no se ha podido cumplir la idea que teníamos en un principio''.