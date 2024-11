Christian Vieri: "Me han dicho que Haaland a Real Madrid al 100%"

"A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido", señaló Cassano .

"Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad". A lo que Cassano reaccionó enseguida: "¡O sea, que Mbappé ciao!", respondió un seguro Christian Veiri.