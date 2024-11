Dimitri Payet tras agresión: "¿Debo dejar de jugar? Los jugadores somos los que sufrimos"

En el último clásico entre Olympique de Marsella ante Olympique de Lyon el partido debió suspenderse a los minutos producto de una botella lanzada a Dimitri Payet. Las autoridades castigaron sin tanta severidad al autor de esta agresión física que si bien no pasó a mayores, lo que se juzga es la intención. El propio jugador luego de algunas semanas ha declarado recién a Le Monde :

"Son los jugadores y somos nosotros los que sufrimos. Y, en este caso, soy yo el que tira los córners. ¿Debo dejar de lanzarlos? ¿Debo dejar de jugar?" Juzgó Dimitri Payet que se ve perjudicado y condicionado a lo que debe o no hacer para salvaguardar su integridad. Además criticó con severidad a las autoridades:

"Decidme (…) Me sorprende que los actores – el gobierno, la liga, los clubes- no asuman un poco más de responsabilidad. Es una forma insoportable de resignación colectiva. Me gustaría ver una responsabilidad colectiva razonable", sentenció el jugador y figura de Olympique Marsella.