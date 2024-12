De la mano de 'CR7': Manchester United venció 3-1 a Burnley en la Premier League

Un encuentro que, desde el primer minuto, se notó la supremacía de los 'Reds', y más aún con el aliento de sus hinchas en el mítico Old Trafford, por ello, a los 8', McTominay pudo abrir el marcador mediante un potente derechaso.

Y no podía faltar su nombre en el marcador, porque Cristiano Ronaldo cogió un rebote para poner el tercero y último tanto de la escuadra de Ralf Ragnick a los 35 minutos del primer tiempo. Sin embargo, tres minutos más tarde, Aaron Lennon puso el descuento para Burnley, algo que asustó a los 'Diablos'.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MANCHESTER UNITED: Cristiano Ronaldo no perdonó y anotó el tercero del partido.

(Foto: Manchester United)

(Foto: Burnley)

Manchester United vs. Burnley se enfrentan HOY, jueves 30 de diciembre, a las 15:15 horas de Lima (17:15 de Buenos Aires), por la jornada 20 de la Premier League. El partido se disputará en el Old Trafford.