¡Nos tienen miedo! Periodista panameño no quiere jugar contra Perú por temor a recibir goleada

La Selección Peruana se enfrentará este domingo 16 de enero (16:00 horas) a Panamá en un duelo amistoso , ambos pensando en las Eliminatorias con miras a Qatar 2022 . Sin embargo, a pocas horas del partido, desde el país 'Canalero' la prensa prefiere que no se juegue el partido contra la 'Blanquirroja' indicando que vienen mejor preparados y no quieren salir con una goleada del Nacional.

"Yo he dicho que se debería suspender el compromiso, y no habló por parte del equipo de Gareca, porque ustedes están trabajando hace un mes. Comento sobre el equipo panameño porque esta entrenando desde el lunes y creo que no está preparado para este compromiso", indicó en el programa 'Campeonísimo'.