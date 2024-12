Lapadula, Cueva y más peruanos que acabaron mal con sus clubes

La actualidad del delantero peruano Gianluca Lapadula no es de los mejores al no tener buena relación con su club Benevento que busca llevarlo a juicio al futbolista nacional . Mientras 'Lapagol' resuelve sus temas vamos recordando qué otros peruanos tuvieron malas salidas con su club, el más conocido de todos fue Christian Cueva.

El club Benevento no acepta la salida de Gianluca Lapadula y ya toma cartas en el asunto contra el delantero que viene regalándole alegrías al club de las 'brujas'. El peruano viene anotando 10 goles en 15 partidos siendo máximo goleador de la Serie B. Aún así, no es el único futbolista que sale adversamente de su club.

Luego de triunfar en Corinthians y Flamengo, Paolo Guerrero pasó a las filas de SC Internacional pero su paso por ahí no fue de los mejores producto de sus lesiones que lo llevó a rescindir contrato . El jugador de 38 años ya no tenía la intención de seguir en el club de Porto Aelgre para centrarse netamente en su rodilla.

Al inicio, el cuadro 'Colorado' no quiso aceptar su rescisión de contato pero la situación del delantero no era un capricho sino un tema de neta emergencia. Lo que empezó siendo caótico terminó sellándose en un cierre amigable.

Paolo Guerrero en SC Internacional

Paolo Guerrero es un buen delantero pero también padeció con Flamengo club con el que sí tuvo problemas serios para salir. El 'Depredador' sintió que tras la sanción de la FIFA el Flamengo no le dio la mano y en cambio le exigió que devuelta el adelanto de dinero que le dieron cosa que al peruano no le gustó en lo absoluto.

Al inicio, Christian Cueva solo jugó 5 partidos en Santos y luego ya no estuvo en los planes del 'Peixe' porque su rendimiento no era el esperado y a ello se le sumó actos de indisciplina que no gustaron en el club brasileño.