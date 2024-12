Critican a Messi por decir que Lewandowski merecía Balón de Oro, pero no votó por él

Lionel Messi volvió a ser tendencia a horas de haberse realizado las premiaciones de The Best 2021. La 'Pulga' cayó en la categoría de "Mejor Jugador 2021" ante Robert Lewandowski y lo sorprendente es que no votó por el polaco, a pesar de hace semanas haber dicho que merecía llevarse el Balón de Oro por su gran desempeño en el Bayern Múnich.