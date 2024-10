¿Fin de la era Lewandowski? Delantero polaco confesó que Bayern no le ha pedido renovar

Alarma en Alemania con el presente que vive Robert Lewandowski en Bayern Múnich. El goleador actual del 'Viejo Continente' no sabe que le depara de acá a unos años, tras no tener comunicación con el equipo 'bávaro'. Este hecho ha dado la vuelta al mundo, ya que no se puede creer que el elenco alemán deje libre a una de sus grandes estrellas.