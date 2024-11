David Alaba tras su épico festejo: "Es bueno probar una nueva celebración de vez en cuando"

El defensa no tuvo mejor idea que alzar una silla y festejar el tercer tanto de su compañero Benzema . La celebración dio la vuelta al mundo y en una reciente entrevista el ex Bayer Munich explicó el porqué de su festejo.

"La silla estaba bien. No lo pensé por mucho tiempo, era la emoción. ¡Con una remontada tan genial puedes volverte loco!", comentó el defensa de Real Madrid .

"Los fans no nos dejaron solos en el campo, impulsaron todo nuestro juego y luego pudimos recompensarlos. ¡Fue una noche mágica! No quería que me echaran en octavos de final. Si jugamos así y jugamos juntos, podemos vencer a cualquier equipo de Europa", finalizó.