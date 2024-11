¡Golpe en Europa! Macedonia del Norte derrotó 1-0 a Italia y lo dejó fuera de Qatar 2022

Mira la cobertura del duelo Italia vs. Macedonia del Norte en vivo, online y en directo vía live streaming.

Italia vs. Macedonia del Norte EN VIVO (12:11 horas de Lima) : Esta noche Italia se paralizará para ver el partido de la 'azzurra'. El Estadio Renzo Barbera de Palermo (Sicilia, sur), con capacidad para 36.365 espectadores, estará completamente lleno para alentar a los suyos ante una selección, en teoría inferior, que ocupa el puesto 67 del ránking FIFA.

Italia vs. Macedonia del Norte EN VIVO (12:00 horas de Lima) : El defensor italiano del Juventus Giorgio Chiellini, confesó que la selección italiana lleva pensando en el partido de repesca para el Mundial de Catar 2022 frente a Macedonia del Norte desde el pasado mes de noviembre, aunque la experiencia les lleva a vivir el partido con "serenidad".

"Llevamos pensando en este partido desde noviembre. Creo que la experiencia nos tiene que llevar que vivirlo con serenidad, no con excesiva tensión, pero conscientes de que no debemos hacer nada que no sepamos hacer", declaró en la rueda de prensa previa al choque que tendrá lugar mañana en Palermo (Italia).