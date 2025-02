Luto en el fútbol español: Fallece Javier Dorado, exjugador del Real Madrid, tras una dura enfermedad

Este lamentable deceso lo dio a conocer uno de sus ex equipos, el Real Mallorca , mediante una publicación en su cuenta de X. Luego de conocerse la noticia, diversos clubes, medios y entidades del fútbol español se sumaron a las condolencias por su fallecimiento.

Publicación del Real Mallorca sobre el fallecimiento de Javier Dorado

Javier Dorado falleció tras complicaciones por leucemia, un tipo de cáncer de sangre, enfermedad que padecía desde 2022 y que por el cual, incluso, se había sometido a un trasplante de médula osea, donada por su hermana, según el Diario de Mallorca. No obstante, estos esfuerzos no fueron suficientes para evitar su deceso.

En junio de 2024, luego de su intervención Dorado señaló que, luego de detectársele la enfermedad, no sabía a lo que se enfrentaba; pero esperaba vivir cada día y disfrutar cada momento.

"Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza. Mi meta es vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento", declaró en aquel entonces para La Nueva España.