¿A qué hora juega Uruguay vs. Argentina y dónde ver el partido?

La decimotercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas 2026 tendrá partidos que podrían definir el futuro de algunas selecciones; sin embargo, el encuentro que se robará todas las miradas será el clásico entre Uruguay vs. Argentina . En esta nota te mostramos los diferentes horarios y dónde ver EN VIVO este atractivo compromiso.

No obstante, el técnico Lionel Scaloni llegará a la ciudad de Montevideo sin su máxima estrella Lionel Messi , quien no fue convocado para esta fecha doble de las Eliminatorias sudamericanas 2026 debido a una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda.

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más", dijo la 'Pulga' en sus redes sociales.