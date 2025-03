Olimpia vs. Nacional EN VIVO por fútbol paraguayo: hora, canal y pronóstico

Los clubes Olimpia vs. Nacional juegan HOY EN VIVO un partido atractivo por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio paraguayo, la transmisión está a cargo de Tigo Sports . Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

En medio de los partidos por las Eliminatorias sudamericanas 2026, la Primera División de Paraguay no descansa y este sábado tendrá algunos partidos llamativos, como el Olimpia vs. Nacional Asunción. Ambos equipos viven realidades distintas, pero no deja de ser un duelo con mucho historia.