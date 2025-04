Fabián Bustos debutó en Olimpia y prensa paraguaya le dio firme calificativo: "De la mano..."

Fabián Bustos cerró su etapa con Universitario de Deportes y concentró esfuerzos para su nueva aventura en Paraguay con Olimpia. El estratega argentino no tuvo mejor estreno que una sólida victoria que le devuelve la confianza a la hinchada y propios jugadores. Este hecho no fue ajeno para la prensa local, quienes calificaron el desempeño del ex DT crema.