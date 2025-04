La inesperada reacción de Fabián Bustos sobre el regreso de Fossati a Universitario

Fabián Bustos reaccionó a la llegada de Fossati

Ante esto, quién no dudó en reaccionar a la llegada del uruguayo fue el ahora entrenador de Olimpia de Paraguay, Fabián Bustos. Vigilante a las noticias que rodean a la escuadra de Ate, el ex estratega de la “U” le dio me gusta a la publicación. Esto quiere decir que a la “Bustoneta” le gustó la llegada del ex seleccionador de Perú.