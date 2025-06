¿Nuevo destino? Ricardo Gareca y el nuevo equipo que dirigiría tras salida de Chile: "Quedó muy..."

Ricardo Gareca fue noticia internacional tras anunciar su salida de la selección chilena luego de quedarse sin chances matemáticas de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Tras este pronunciamiento desde El Alto de Bolivia, una de las grandes incógnitas fue saber el futuro del 'Tigre' a estas alturas del 2025.

Bajo este panorama, Colombia ha dado de qué hablar al revelar dónde podría dirigir Gareca a sus 67 años de edad. Según informó el periodista Steven Arce en su programa de Youtube, todo apunta que el estratega argentina sería gran opción para un plantel que viene no solo destacando a nivel loca, sino en un certamen Conmebol como la Copa Sudamericana.

Ricardo Gareca podría dirigir América de Cali

Según los reportes desde Colombia, luego de que América de Cali no lograra su clasificación a la gran final del Torneo Apertura, las miradas fueron hacia el estratega Jorge Da Silva. Y es que le pondrían fin a su vínculo tras no lograr los objetivos y uno de los que lo reemplazaría sería Ricardo Gareca.

"Me dicen hoy (15 de junio) que el 'Polilla' da Silva no sería más técnico de América de Cali, que la decisión, por mayoría, ya está tomada, salvo que ocurra algo. Están mirando, otra vez, opciones como la de Gareca. ¿Gareca aceptará? No sé. Quedó muy desgastado tras su fracaso en Chile. Sin embargo, no se graduó de mal técnico por eso. Chile es un desastre de selección, que le quedó grande el recambio. Fueron Reinaldo, Gareca, Berizzo y la verdad que fue un desastre", informó el periodista colombiano.

Ricardo Gareca no logró poner a Chile al Mundial 2026. Foto: AFP.

Ricardo Gareca podría dirigir a Luis Ramos de la selección peruana

De avanzar concretamente las intenciones de la directiva de América de Cali con Ricardo Gareca, el 'Tigre' tendría grandes posibilidades de dirigir a Luis Ramos. El atacante de la selección peruana vive un gran presente en Colombia, por lo que su presencia podría ser clave para potenciarlo en este 2025.