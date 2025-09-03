¡Atención, Perú! Partido de Eliminatorias Sudamericanas 2026 se verá GRATIS por Youtube EN DIRECTO

Todo el Perú podrá acceder a la plataforma de Youtube para ver GRATIS partido de Eliminatorias Conmebol 2026. Esta noticia ha impactado a millones de aficionados, ya que muchos disponen de un dispositivo móvil para poder acceder a esta red social que emite videos en directo en los últimos años.

Canal de Youtube transmitirá GRATIS partido de Eliminatorias 2026

Movistar Deportes informó oficialmente, a través de su página oficial en Telefónica, que transmitirá GRATIS por Youtube el partido de Eliminatorias entre Brasil vs Chile que se jugará en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Este choque es el que cerrará la penúltima fecha de las clasificatorias, por lo que millones de aficionados podrán acceder a dicha plataforma mediante su teléfono móvil, PC, SmarTV, entre otros dispositivos.

Brasil recibe a Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. Foto: AFP.

Canales de transmisión para ver Brasil vs Chile

Muy aparte de la señal GRATIS en Youtube para el partido de Eliminatorias 2026 entre Brasil vs Chile, estos son los canales oficiales que transmitirá EN VIVO los 90 minutos de este encuentro:

Argentina: TyC Sports

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, SporTV

Chile: Chilevisión, Mega

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: ViX, Amazon Prime Video

Perú: Youtube Movistar Deportes, Latina

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes

¿Brasil y Chile juegan por las Eliminatorias 2026?

La selección de Brasil ya logró su pase al Mundial 2026 a falta de dos jornadas para el cierre de las Eliminatorias. Ahora, el equipo de Carlo Ancelotti buscará conseguir el pleno de victorias para ubicarse en lo más alto de la tabla, así como mejorar el rendimiento del equipo de cara a la Copa del Mundo.

En el caso de Chile, es la primera selección sudamericana en quedar fuera de la Copa del Mundo, por lo que sus últimos compromisos son con la finalidad de encontrar nuevos nombres en el equipo de cara al próximo proceso eliminatorio.