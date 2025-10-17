Liga de Quito vs Barcelona EN VIVO: hora, canal y dónde ver transmisión del partido
Hoy juegan LDU Quito vs Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 8:15 p. m. por le fecha por fecha 2 del hexagonal LigaPro Ecuador 2025.
Partido de pronóstico reservado. Se enfrentan LDU Quito y Barcelona SC hoy, viernes 17 de octubre de 2025 a las 8:15 p. m. (hora de Ecuador) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, como parte de la segunda ronda del Grupo de Campeonato de la LigaPro Serie A.
Esta será una fecha clave para ambos equipos. En la previa del partido, el 'Ídolo del Astillero' se encuentra ubicación en la segunda posición con 54 puntos, mientras que los 'Albos' son terceros con 52 unidades. El club que gane recortará su distancia con el líder Independiente del Valle (67 pts).
La última vez que se enfrentaron fue el pasado 24 de julio, el cual terminó siendo un triunfo ajustado por 1-0 gracias al único tanto convertido por Fernando Cornejo. De hecho, Barcelona no gana a los albos desde el pasado 22 de mayo del 2024, por lo que hoy puede ser una ocasión perfecta para reivindicarse.
¿A qué hora juega LDU vs Barcelona hoy?
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 22.15 horas
- México (DF): 19.15 horas
- Colombia, Ecuador y Perú: 20.15 horas
- Venezuela, Bolivia, Estados Unidos: 21.15 horas
¿Dónde ver LDU vs Barcelona EN VIVO?
El partido será transmitido por las señales de Zapping y El Canal del Fútbol. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de Líbero.
LDU vs Barcelona: pronóstico y apuestas
- Betsson: 1.75 (gana LDU) - 3.50 (empate) - 4.25 (gana Barcelona).
- Betano: 1.83 (gana LDU) - 3.73 (empate) - 4.80 (gana Barcelona).
- 1XBET: 1.74 (gana LDU) - 3.60 (empate) - 4.63 (gana Barcelona).
- Doradobet: 1.80 (gana LDU) - 3.60 (empate) - 4.33 (gana Barcelona).
