¿Dónde ver Liverpool vs Manchester United y horario del partido por Premier League?
Liverpool recibe a Manchester United por la fecha 8 de la Premier League desde Anfield. Conoce horario y guía de canales pra ver el clásico de Inglaterra.
Liverpoool y Manchester United se enfretan este domingo 19 de octubre, en partido correspondiente a la jornada 8 de la Premier League. Este cotejo se desarrollará en el mítico estadio de Anfield y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horarios y dónde ver el clásico de Inglaterra.
¿Dónde ver Liverpool vs Manchester United?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: ESPN, Disney Plus, Sky+, Vivo Play y Zapping
- México: Caliente TV y Prime Video
- Estados Unidos: fuboTV, NBC Sports, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y UA Network
- España: DAZN y Prime Video
¿A qué hora juega Liverpool vs Manchester United?
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 11:30 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 horas
- México: 09:30 horas
- Estados Unidos: 11:30 horas (Miami y Nueva York) y 08:30 horas (Los Ángeles)
- Reino Unido: 16:30 horas
- España: 17:30 horas
Liverpool vs Manchester United: previa del partido
Los 'Reds' necesitan una victoria para mantenerse entre los primeros lugares y seguir firme rumbo al bicampeonato. Además, también tienen un partido duro a mitad de semana ante Frankfurt por la Champions League.
Asimismo, los 'Red Devils' siguen mostrando la misma irregularidad que temporadas pasadas y están a mitad de tabla del balompié británico. ¿Darán la sorpresa y ganará en el clásico?
Liverpool y Manchester United se enfrentan por la Premier League.
Recordemos que el último partido entre Liverpool y Manchester United terminó 2-2 en Anfield, por la temporada pasada de la Premier League en Anfield.
