0
EN DIRECTO
Barcelona vs Girona por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿Dónde ver Liverpool vs Manchester United y horario del partido por Premier League?

Liverpool recibe a Manchester United por la fecha 8 de la Premier League desde Anfield. Conoce horario y guía de canales pra ver el clásico de Inglaterra.

Wilfredo Inostroza
Liverpool y Manchester United se enfrentan por la Premier League
Liverpool y Manchester United se enfrentan por la Premier League | Composición: Líbero
COMPARTIR

Liverpoool y Manchester United se enfretan este domingo 19 de octubre, en partido correspondiente a la jornada 8 de la Premier League. Este cotejo se desarrollará en el mítico estadio de Anfield y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horarios y dónde ver el clásico de Inglaterra.

Gorosito llegará a Argentina para unirse a Boca Juniors.

PUEDES VER: Gorosito llegará a Argentina en los próximos días y se unirá a los entrenamientos de Boca

¿Dónde ver Liverpool vs Manchester United?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: ESPN, Disney Plus, Sky+, Vivo Play y Zapping
  • México: Caliente TV y Prime Video
  • Estados Unidos: fuboTV, NBC Sports, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y UA Network
  • España: DAZN y Prime Video

¿A qué hora juega Liverpool vs Manchester United?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 10:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 11:30 horas
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 horas
  • México: 09:30 horas
  • Estados Unidos: 11:30 horas (Miami y Nueva York) y 08:30 horas (Los Ángeles)
  • Reino Unido: 16:30 horas
  • España: 17:30 horas

Liverpool vs Manchester United: previa del partido

Los 'Reds' necesitan una victoria para mantenerse entre los primeros lugares y seguir firme rumbo al bicampeonato. Además, también tienen un partido duro a mitad de semana ante Frankfurt por la Champions League.

Asimismo, los 'Red Devils' siguen mostrando la misma irregularidad que temporadas pasadas y están a mitad de tabla del balompié británico. ¿Darán la sorpresa y ganará en el clásico?

Liverpool vs Manchester United

Liverpool y Manchester United se enfrentan por la Premier League.

Recordemos que el último partido entre Liverpool y Manchester United terminó 2-2 en Anfield, por la temporada pasada de la Premier League en Anfield.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Gorosito llegará a Argentina en los próximos días y se unirá a los entrenamientos de Boca

  2. Barcelona vs Girona EN VIVO por ESPN GRATIS por internet

  3. DT de Gremio dejó rotundo comentario sobre nivel de Erick Noriega ante Sao Paulo: "Muy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano