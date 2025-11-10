- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chile vs Canadá
- Paraguay vs Irlanda
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol gratis este martes 11 de noviembre
Esta es la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 11 de noviembre. Encontrarás encuentros del Mundial Sub-17.
El deporte rey no se detiene y este martes 11 de noviembre se jugarán enfrentamientos intensos que te mantendrán entretenido. Sigue la agenda completa con los partidos de hoy, pues encontrarás fútbol en el Mundial Sub-17, en la Champions League femenina y continúa la competencia en Costa Rica.
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17:
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|7.30
|Uganda Sub-17 vs Francia Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO
|7.30
|Chile Sub-17 vs Canadá Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+, Chilevision
|8.30
|República de Irlanda Sub-17 vs Paraguay Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+, Canal 4 El Salvador
|8.30
|Uzbekistán Sub-17 vs Panamá Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO
|9.45
|Chequia Sub-17 vs Estados Unidos Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO
|9.45
|Burkina Faso Sub-17 vs Tayikistán Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO
|10.45
|Arabia Saudita Sub-17 vs Malí Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO
|10.45
|Nueva Zelanda Sub-17 vs Austria Sub-17
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy por la Champions League Femenina:
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|12:45
|Roma vs Vålerenga
|Disney+ Premium, ESPN3
|15.00
|OL Lyonnes vs Wolfsburg
|Disney+ Premium, ESPN
|15.00
|Real Madrid vs Paris FC
|ESPN, Disney+ Premium, ESPN3, Disney+
|15.00
|St. Pölten vs Chelsea FC
|Disney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy por la Copa de Costa Rica
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|16.00
|Alajuelense vs Carmelita
|-
|16.00
|Cartaginés vs Municipal Liberia
|-
|16.00
|Herediano vs Puntarenas
|-
|16.00
|Deportivo Saprissa vs Sporting San José
|-
Horarios considerados de acuerdo al territorio español. colombiana y ecuatoriana
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90