0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol gratis este martes 11 de noviembre

Esta es la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 11 de noviembre. Encontrarás encuentros del Mundial Sub-17.

Shirley Marcelo
Programación de partidos.
Programación de partidos. | composición Líbero
COMPARTIR

El deporte rey no se detiene y este martes 11 de noviembre se jugarán enfrentamientos intensos que te mantendrán entretenido. Sigue la agenda completa con los partidos de hoy, pues encontrarás fútbol en el Mundial Sub-17, en la Champions League femenina y continúa la competencia en Costa Rica.

Perú vs. Rusia chocan por fecha FIFA

PUEDES VER: Perú vs. Rusia: a qué hora juegan y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17:

HORAPARTIDOSCANAL
7.30Uganda Sub-17 vs Francia Sub-17DIRECTV Sports, DGO
7.30Chile Sub-17 vs Canadá Sub-17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+, Chilevision
8.30República de Irlanda Sub-17 vs Paraguay Sub-17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+, Canal 4 El Salvador
8.30Uzbekistán Sub-17 vs Panamá Sub-17DIRECTV Sports, DGO
9.45Chequia Sub-17 vs Estados Unidos Sub-17DIRECTV Sports, DGO
9.45Burkina Faso Sub-17 vs Tayikistán Sub-17DIRECTV Sports, DGO
10.45Arabia Saudita Sub-17 vs Malí Sub-17DIRECTV Sports, DGO
10.45Nueva Zelanda Sub-17 vs Austria Sub-17DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy por la Champions League Femenina:

HORAPARTIDOCANAL
12:45Roma vs VålerengaDisney+ Premium, ESPN3
15.00OL Lyonnes vs WolfsburgDisney+ Premium, ESPN
15.00Real Madrid vs Paris FCESPN, Disney+ Premium, ESPN3, Disney+
15.00St. Pölten vs Chelsea FCDisney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+

Partidos de hoy por la Copa de Costa Rica

HORAPARTIDOCANAL
16.00Alajuelense vs Carmelita-
16.00Cartaginés vs Municipal Liberia-
16.00Herediano vs Puntarenas-
16.00Deportivo Saprissa vs Sporting San José-

Horarios considerados de acuerdo al territorio español. colombiana y ecuatoriana

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Vicepresidente de Cerro Porteño reveló si ficharán a Churín tras su paso por la 'U': "La verdad"

  2. Portal brasileño le dio rotunda calificación a Erick Noriega tras empate de Gremio: "En general"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano