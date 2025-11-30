Alina Moine: "Hoy podemos naturalizar a la mujer en el mundo del fútbol, y el verdadero logro será cuando esta pregunta ya no exista"

Créditos: Marcia Chahua / URPI - LR

Alina Moine, una de las figuras más reconocidas de ESPN, repasó la evolución de SportsCenter y su papel dentro de la señal, así como los cambios en la presencia femenina en el periodismo deportivo. La conductora resaltó que el noticiero no solo mantiene su ADN histórico, sino que también se adapta a los nuevos consumos sin perder su propósito informativo.

Desde su perspectiva, SportsCenter sigue siendo el programa insignia de la cadena. Moine recordó su peso dentro de la pantalla y su permanencia entre los televidentes: “El sello SportsCenter va sumamente ligado a ESPN. Es un clásico de la señal… sabes que los mejores resúmenes van a estar en SportsCenter”, afirmó.

La periodista también explicó cómo el formato ha incorporado elementos más dinámicos, como mesas de análisis y espacios de conversación que aportan frescura a la propuesta. Sobre esa transformación, destacó: “Con el correr del tiempo… nos permitimos ser un tanto más disruptivos y aparece una forma innovadora en el formato: una mesa de debate, intentando entretener tal vez de otra manera”.

Transmitir emoción como parte de la cobertura

Para Moine, su labor no se limita a describir lo que ocurre en la cancha. Considera que su responsabilidad incluye trasladar al espectador al corazón del evento deportivo. En ese sentido, señaló que busca generar una conexión emocional: “Una de las cosas que más deseo es hacer sentir al televidente que está en el lugar”, comentó al referirse a las coberturas en vivo.

La presencia femenina: un camino que se sigue construyendo

La periodista también reflexionó sobre el avance de las mujeres en el deporte y la televisión, recordando que cuando inició su carrera el panorama era muy distinto. Aunque reconoce que la presencia femenina se ha normalizado, afirma que el desafío aún continúa. Para ella, la verdadera señal de progreso llegará cuando el tema deje de ser cuestionado y forme parte natural del entorno: “Voy a sentir que aquella primera camada realmente está satisfecha cuando probablemente esta pregunta ya no esté más”.

Moine asegura que formar parte de la marca SportsCenter implica orgullo y responsabilidad, especialmente en una etapa donde el programa conserva su esencia pero sigue incorporando nuevas dinámicas para conectar con públicos diversos. La periodista anticipa que esa evolución continuará, combinando información, análisis y entretenimiento, siempre con el objetivo de mantener vigente a uno de los espacios más emblemáticos de ESPN.