Renato Tapia recibió terrible noticia sobre su futuro en Al Wasl a poco de culminar la temporada

En medio del término de las temporadas en diferentes ligas del mundo, el presente de Renato Tapia no es necesariamente el mejor. El seleccionado peruano recibió una lamentable noticia que lo dejará sin posibilidades de luchar por el título para al Al Wasl.

Tras haber pasado por equipos como el Twente, Feyenoord, Leganés y Celta de Vigo, el presente de Renato Tapia es el Al Wasl, pero el jugador peruano no pudo garantizar su pase a la siguiente etapa en importante torneo que se encontraba disputando y que significaría un gran incentivo de cara a fin de temporada.

Renato Tapia fue eliminado de la copa EAU

Si bien no fue titular, Renato Tapia entró en el segundo tiempo, pero no pudo impedir la derrota del Al-Wasl ante el Al-Jazira en el partido de vuelta como parte de la Copa Emiratos Árabes Unidos. El marcador se abrió a favor del equipo del futbolista peruano a los 11 minutos, pero no pudieron sostener el resultado en los 90 minutos.

La ilusión duró poico y es que en apenas dos minutos le empataron el encuentro con gol de Vinicius Mello para colocar la pelota en el fondo del arco y dejar la llave abierta. Finalmente, el gol de la victoria para el visitante llegó en el agregado a los 97 minutos gracias a Nikola Vukic para sellar su pase a la siguiente etapa.

Equipo de Renato Tapia fue eliminado.

Renato Tapia ingresó para reemplazar a Brahian Palacios y su actuación lo llevó a tener una puntuación por encima de los 6 puntos, según los sitios especializados.

Con su participación finalizada en la copa de Emiratos Árabes Unidos, ahora el Al-Wasl y Renato Tapia deberán centrar todos sus esfuerzos en la AFC Champions League 2, donde estarán recibiendo al equipo Al-Wehdat por la sexta fecha del torneo.