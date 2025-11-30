Leao Butrón visitó el Monumental en la final y sorprende con fuerte mensaje: "Estadio de…"

Palmeiras y Flamengo disputaron la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, generando emociones y gran expectativa antes y durante el partido. El Estadio Monumental U Marathon fue escenario de este gran evento hasta donde llegaron miles de hinchas y público en general, entre ellos, algunas reconocidas figuras del fútbol peruano.

Leao Butrón fue uno de ellos, pues se filtró una imagen de su presencia en el recinto deportivo de Universitario de Deportes. Mediante sus redes sociales no dudó en pronunciarse a través de un mensaje respecto a su visita al coloso de Ate, que lució un lleno total de espectadores.

Leao Butrón captó la atención en el Palmeiras vs Flamengo

“Mi visita al estadio de GREMCO a ver la final de la Copa Libertadores y, todos los valientes que veo ahora en redes, se las resumo en el siguiente video”, escribió Leao Butrón en su cuenta de X. Cabe mencionar que al igual que él, otras figuras reconocidas del conjunto blanquiazul asistieron, como fue el caso de Paolo Guerrero y Guillermo Viscarra.

El mensaje de Leao Butrón en su cuenta de X

De acuerdo al particular clip que compartió el exfutbolista, se observa a un perro ladrando hacia otro más grande que él tras la puerta de vidrio cerrada, pero deja de hacerlo cuando abre. Un peculiar video que no dejó de captar la atención.

Leao Butrón en el Estadio Monumental | Foto: X

En cuanto al desarrollo del partido, no tuvo muchas luces en el primer tiempo; sin embargo, Danilo da Silva se encargó de abrir el marcador de Flamengo con un golazo de cabeza, venciendo al arquero Carlos Miguel en la etapa complementaria. El 1-0 no se movió y el 'Mengao' se quedó con el título.

Historial de campeones de la Copa Libertadores