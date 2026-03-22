Partidos de hoy EN VIVO, lunes 23 de marzo: programación, horarios y canales de TV

La agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de marzo. Horarios y canales para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de marzo.
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de marzo.
El fútbol no se detiene HOY lunes 23 de marzo. Por la Liga Profesional tenemos dos emocionantes partidos protagonizados por Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba y Huracán vs. Barracas Central. También hay juego en la Copa de la Liga (Chile). En Colombia se realizarán tres duelos por la Liga.

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Estudiantes L.P. vs. Central CórdobaDisney Plus
19:15Huracán vs. Barracas CentralBet365

Partidos de hoy por la Copa de la Liga (Chile)

HoraPartidoCanal
18:30Palestino vs. EvertonBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Boyacá Chicó vs. TolimaBet365
16:10Ind. Santa Fe vs. Ind. MedellínBet365
18:20Jaguares de Córdoba vs. Águilas DoradasBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
16:30Guayaquil City vs. Leones del NorteZapping Sports
19:00Aucas vs. OrenseZapping Sports

Partidos de hoy por la Liga de Guatemala

HoraPartidoCanal
20:00Antigua vs. MarquenseBet365

Partidos de hoy por la Liga de Honduras

HoraPartidoCanal
20:00Lobos UPNFM vs. OlanchoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30UMECIT vs. HerreraBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Sportivo Trinidense vs. RecoletaDSports
18:30Rubio Ñú vs. S. AmelianoDSports

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Carabobo vs Puerto Cabello
18:00Metropolitanos vs. Anzoátegui FC

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

