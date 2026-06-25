0
EN VIVO
Ecuador vs Alemania por Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

¡Conmoción en Venezuela! Se confirmó desaparición se joven promesa de la Vinotinto tras terremotos

La Federación Venezolana de Fútbol y la UCV señalaron que el juvenil de 18 años fue visto por última vez en una de las zonas más golpeadas por el sismo.

Antonio Vidal
FVF confirmó la desaparición de Yimvert Berroterán de 18 años. Foto: composición Líbero
FVF confirmó la desaparición de Yimvert Berroterán de 18 años. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Horas cruciales se viven en Venezuela luego de los temblores que causaron grandes daños y pérdidas. En ese sentido, el fútbol no es ajeno a este tipo de situaciones que la propia naturaleza genera, y es que se acaba de confirmar la desaparición de Yimvert Berroterán, jugador de la selección sub-20 de la Vinotinto, esto debido a los grandes daños provocados por estos fuertes terremotos que afectaron a la nación venezolana.

Esta información se dio a conocer gracias a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y a la Universidad Central de Venezuela (UCV), club donde milita el joven deportista de 18 años.

Neymar logró hacer su estreno en el Mundial 2026. Foto: composición Líbero/FIFA

PUEDES VER: Carlo Ancelotti se sinceró y reveló su postura tras debut de Neymar en el Mundial 2026: “Hay que…”

FVF confirmó la desaparición de Yimvert Berroterán

FVF confirmó la desaparición de Yimvert Berroterán

¿Qué se sabe de la desaparición de Yimvert Berroterán?

De acuerdo a los últimos reportes, el jugador fue visto por última vez en el sector de Los Corales, zona que ha sido gravemente dañada por este fenómeno sísmico. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su actual paradero.

Hasta el momento, las autoridades correspondiente y las instituciones vinculadas al futbolistas siguen de cerca está situación, mientras las tareas de búsqueda en las áreas afectadas persisten.

¿Quién es Yimvert Berroterán?

A sus apenas 18 años, Berroterán ya era visto como una de las grandes promesas de la Vinotinto. Con la selección Sub-17 llegó a disputar 17 encuentros y anotó tres goles, cifras que lo consolidaron como un futbolista habitual dentro del proceso formativo de la Federación Venezolana de Fútbol.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

  2. Partidos de HOY en el Mundial, jueves 25 de junio: programación, resultados y dónde ver

  3. Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano