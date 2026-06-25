¡Conmoción en Venezuela! Se confirmó desaparición se joven promesa de la Vinotinto tras terremotos

Horas cruciales se viven en Venezuela luego de los temblores que causaron grandes daños y pérdidas. En ese sentido, el fútbol no es ajeno a este tipo de situaciones que la propia naturaleza genera, y es que se acaba de confirmar la desaparición de Yimvert Berroterán, jugador de la selección sub-20 de la Vinotinto, esto debido a los grandes daños provocados por estos fuertes terremotos que afectaron a la nación venezolana.

Esta información se dio a conocer gracias a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y a la Universidad Central de Venezuela (UCV), club donde milita el joven deportista de 18 años.

FVF confirmó la desaparición de Yimvert Berroterán

¿Qué se sabe de la desaparición de Yimvert Berroterán?

De acuerdo a los últimos reportes, el jugador fue visto por última vez en el sector de Los Corales, zona que ha sido gravemente dañada por este fenómeno sísmico. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su actual paradero.

Hasta el momento, las autoridades correspondiente y las instituciones vinculadas al futbolistas siguen de cerca está situación, mientras las tareas de búsqueda en las áreas afectadas persisten.

¿Quién es Yimvert Berroterán?

A sus apenas 18 años, Berroterán ya era visto como una de las grandes promesas de la Vinotinto. Con la selección Sub-17 llegó a disputar 17 encuentros y anotó tres goles, cifras que lo consolidaron como un futbolista habitual dentro del proceso formativo de la Federación Venezolana de Fútbol.