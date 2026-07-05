Casemiro rompió en llanto en plena entrevista tras quedar eliminado del Mundial 2026 con Brasil

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. El experimentado volante Casemiro no pudo contener la emoción y terminó rompiendo en llanto durante una entrevista con la prensa, reflejando el duro golpe que significó la caída de la 'Verdeamarela'.

Casemiro lloró tras quedar eliminado del Mundial 2026 con la selección de Brasil

El combinado brasileño quedó fuera del certamen de manera inesperada tras caer ante Noruega, un resultado que provocó una enorme decepción entre los hinchas y generó una ola de críticas por el rendimiento del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Dentro del campo, la desazón fue evidente en varias figuras. Uno de los más afectados fue Neymar, quien también terminó entre lágrimas y recibió el consuelo de sus compañeros y del comando técnico tras el pitazo final.

Sin embargo, el momento que más conmovió ocurrió cuando Casemiro atendía a los medios de comunicación. En pleno diálogo con los periodistas, el mediocampista se llevó las manos al rostro, bajó la cabeza y rompió en llanto, incapaz de ocultar el dolor por la eliminación.

Las imágenes del exjugador del Real Madrid se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde miles de aficionados destacaron su entrega y el sentimiento que mostró al representar a la selección brasileña. Incluso, los periodistas presentes decidieron detener la entrevista por unos instantes para brindarle palabras de apoyo ante el difícil momento que atravesaba.

Brasil no gana una Copa del Mundo hace 24 años

La selección de Brasil aún tiene por delante el reto de conquistar un Mundial, puesto que su último título en una Copa del Mundo lo obtuvo en Corea y Japón 2002, con figuras como Ronaldo, Ronaldinho, Lucio, Cafu y Roberto Carlos, entre otros.