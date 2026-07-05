Julián Quiñones anotó el descuento de México y pone el 1-2 ante Inglaterra por el Mundial 2026

La selección de Inglaterra se imponía por 2-0 a México con goles de Jude Bellingham; no obstante, Julián Quiñones recortó distancias y estableció el 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Estadio Azteca en Ciudad de México.

Julián Quiñones anotó el 1-2 de México ante Inglaterra por el Mundial 2026

A los 41 minutos de la primera mitad, Quiñones controló un balón en el centro del área inglesa, luego de que Ezri Konsa lo despejara. Después, el delantero optó por rematar y venció al portero Jordan Pickford para poner el 1-2.

México vs Inglaterra: Así fue el gol de Julián Quiñones para el 1-2

Con esta anotación, el delantero colombiano nacionalizado mexicano llega a cuatro goles en el Mundial de 2026 y se consolida como el máximo artillero de su selección en esta edición del torneo. Así, iguala a Luis Hernández, que también firmó cuatro tantos, aunque en Francia 1998.

Después de anotarle a Sudáfrica y a Ecuador, y con este gol, Julián Quiñones queda muy cerca de los máximos goleadores de la Copa del Mundo 2026: nos referimos a los 7 tantos de Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland.

México empezó perdiendo ante Inglaterra

México arrancó de la peor manera ante Inglaterra en el Estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial 2026: apenas en el minuto 2, Jude Bellingham firmó un doblete y colocó al conjunto inglés 2-0 por delante. No obstante, Julián Quiñones recortó distancias antes del descanso con una definición de gran calidad.