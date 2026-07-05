- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Julián Quiñones anotó el descuento de México y pone el 1-2 ante Inglaterra por el Mundial 2026
Julián Quiñones volvió a aparecer para México y anotó el 2-1 contra Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Azteca.
La selección de Inglaterra se imponía por 2-0 a México con goles de Jude Bellingham; no obstante, Julián Quiñones recortó distancias y estableció el 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Estadio Azteca en Ciudad de México.
PUEDES VER: Jude Bellingham anotó un doblete en 2 minutos: Inglaterra ya vence por 2-0 a México en el Mundial
Julián Quiñones anotó el 1-2 de México ante Inglaterra por el Mundial 2026
A los 41 minutos de la primera mitad, Quiñones controló un balón en el centro del área inglesa, luego de que Ezri Konsa lo despejara. Después, el delantero optó por rematar y venció al portero Jordan Pickford para poner el 1-2.
México vs Inglaterra: Así fue el gol de Julián Quiñones para el 1-2
Con esta anotación, el delantero colombiano nacionalizado mexicano llega a cuatro goles en el Mundial de 2026 y se consolida como el máximo artillero de su selección en esta edición del torneo. Así, iguala a Luis Hernández, que también firmó cuatro tantos, aunque en Francia 1998.
Después de anotarle a Sudáfrica y a Ecuador, y con este gol, Julián Quiñones queda muy cerca de los máximos goleadores de la Copa del Mundo 2026: nos referimos a los 7 tantos de Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland.
México empezó perdiendo ante Inglaterra
México arrancó de la peor manera ante Inglaterra en el Estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial 2026: apenas en el minuto 2, Jude Bellingham firmó un doblete y colocó al conjunto inglés 2-0 por delante. No obstante, Julián Quiñones recortó distancias antes del descanso con una definición de gran calidad.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00